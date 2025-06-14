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Что можно и нельзя делать в Устинов день 14 июня на Брусничные губы

Устинов день, или Брусничные губы отмечают 14 июня.

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Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 14 июня вспоминает святого Иустина Философа. В народе принято отмечать Устинов день. Вместе с тем у праздника существует еще одно название — Брусничные губы. Оно связано с тем, что по цвету рассвету узнавали, каким окажется урожай. Так, если утро брусничное и красное, то урожая выдастся богатым.

Что нельзя делать 14 июня.

Запрещено в указанный день устанавливать забор. Считается, что это может привести к несчастью. Кроме того, не следует долго спать. Предки верили, что долгий сон может привести к несчастью. Нельзя встречаться с незнакомыми и малоизвестными людьми.

Что можно делать 14 июня.

По традиции, 14 июня было принято сеять гречку. Вместе с тем в Устинов день супругам стоит проявлять больше внимания друг к другу, а также говорить о своих чувствах.

Согласно приметам, появившееся в первой половине дня радуга на небе предупреждает про дождь. В том случае, если на восходе бледное солнце, то также ждали дождя.

Тем временем Мингорисполком сказал, кому из минчан увеличат доплаты к пенсии.

Кстати, Минтруда сказало, кто может получить денежную компенсацию вместо отпуска.

А еще Белгидромет сказал, когда белорусам ждать потепления до +28 в июне 2025.