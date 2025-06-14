Календарь на 14 июня: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Святой праведный отец Иоанн, Кронштадтский чудотворец родился в 1829 году в Архангельской губернии в семье бедного сельского дьячка. Мальчик был очень болезненным. Чтобы выходить младенца, родители поскорее крестили его. Вскоре после этого ребенок окреп и поправился. Иоанн рано решил посвятить себя Богу и после окончания духовной академии более полувека служил в Андреевском соборе Кронштадта. Его любили прихожане за яркие проповеди, в которых он обличал грехи, призывал к вере и милосердию. Тысячи людей приезжали к нему в Кронштадт за духовной помощью и исцелениями: считалось, что по молитвам отца Иоанна происходили исцеления больных, в том числе безнадежных. Сегодня в Петербурге и других городах Иоанну Кронштадтскому установлены памятники, а его именем названы храмы.