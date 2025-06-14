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Мессенджер Max внесли в реестр отечественного программного обеспечения

Запуск мессенджера Max запланирован на лето текущего года.

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Источник: Аргументы и факты

Отечественный мессенджер Max официально включён в реестр российского программного обеспечения, что подтверждается актуальными данными государственного реестра.

Правообладателем мессенджера выступает компания «Коммуникационная платформа», которая входит в структуру VK. Согласно записям в реестре, программное обеспечение было зарегистрировано 6 июня, что стало важным этапом в продвижении национального проекта в сфере цифровых коммуникаций.

Ранее сообщалось, что запуск мессенджера Max запланирован на лето текущего года. Новый сервис позиционируется как универсальная цифровая платформа, способная заменить бумажные документы и упростить взаимодействие граждан с бизнесом и государственными органами.