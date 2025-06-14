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Популярная авиакомпания отменила сразу несколько рейсов в России

Авиакомпания Air Arabia отменила шесть рейсов из российских аэропортов, запланированных на субботу, 14 июня. Вылеты не состоятся из Москвы, Екатеринбурга, Казани и Самары. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.

Как создавалась новая Россия

Отменены три рейса из Москвы и по одному из Екатеринбурга, Казани и Самары.

Авиакомпания Air Arabia отменила шесть рейсов из российских аэропортов, запланированных на субботу, 14 июня. Вылеты не состоятся из Москвы, Екатеринбурга, Казани и Самары. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.

«Air Arabia отменила свои рейсы из аэропортов России за субботу, 14 июня. Речь идет о шести рейсах: трех — из Домодедово, по одному — из Екатеринбурга, Казани и Самары», — написал Кореняко в своем telegram-канале.

Пассажиры уже получают автоматические уведомления о внесенных изменениях в расписание. Они также могут либо оформить возврат средств, либо перебронировать билет на самолет с другой датой.

Отмена рейсов произошла на фоне ракетных ударов Израиля по территории Ирана. Воздушное пространство над странами закрыто. Росавиация уже запретила отечественным авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака и Ирана до 26 июня.