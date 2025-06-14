Популярная авиакомпания отменила сразу несколько рейсов в России

Авиакомпания Air Arabia отменила шесть рейсов из российских аэропортов, запланированных на субботу, 14 июня. Вылеты не состоятся из Москвы, Екатеринбурга, Казани и Самары. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.