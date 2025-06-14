Макрон пообещал поддержку Израилю в случае ответного удара Тегерана

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что если Тегеран ответит на удары военных Израиля, Париж Франция окажет «поддержку» израильской стороне.
«Если Иран даст ответ на атаки Израиля, Франция окажет Тель-Авиву поддержку», — сказал он.
Заявление прозвучало в ходе встречи с представителями средств массовой информации, трансляцию вёл Елисейский дворец в соцсети Х*.
Макрон уточнил, что французская сторона будет участвовать в «операциях по защите и обороне» Израиля, если она «будет в состоянии сделать это».
«Я дал понять, что мы готовы сделать это. При этом я не планирую участвовать ни в какой наступательной операции. Это не наша роль», — отметил он.
Напомним, в ночь на пятницу израильские военные начали операцию, получившую название «Восходящий лев». В рамках операции Военно-воздушные силы Израиля наносят удары по объектам ядерной программы Тегерана.
Ранее сообщалось, что постпред Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя обвинил Израиль в эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.