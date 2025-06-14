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Макрон пообещал поддержку Израилю в случае ответного удара Тегерана

Париж будет участвовать в «операциях по защите и обороне» Израиля.

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Источник: Аргументы и факты

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что если Тегеран ответит на удары военных Израиля, Париж Франция окажет «поддержку» израильской стороне.

«Если Иран даст ответ на атаки Израиля, Франция окажет Тель-Авиву поддержку», — сказал он.

Заявление прозвучало в ходе встречи с представителями средств массовой информации, трансляцию вёл Елисейский дворец в соцсети Х*.

Макрон уточнил, что французская сторона будет участвовать в «операциях по защите и обороне» Израиля, если она «будет в состоянии сделать это».

«Я дал понять, что мы готовы сделать это. При этом я не планирую участвовать ни в какой наступательной операции. Это не наша роль», — отметил он.

Напомним, в ночь на пятницу израильские военные начали операцию, получившую название «Восходящий лев». В рамках операции Военно-воздушные силы Израиля наносят удары по объектам ядерной программы Тегерана.

Ранее сообщалось, что постпред Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя обвинил Израиль в эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.