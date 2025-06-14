Названы самые популярные и редкие имена новорожденных в Волгоградской области

В мае 2025 года в Волгоградской области наблюдается интересная тенденция в выборе имен для новорожденных. Среди мальчиков наиболее популярными именами стали Александр, Михаил, Артем, Роман, Марк, Матвей, Максим, Кирилл, Тимофей, Лев и Егор.