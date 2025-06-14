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Названы самые популярные и редкие имена новорожденных в Волгоградской области

Данными поделились специалисты регионального комитета юстиции.

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Источник: Freepik

В мае 2025 года в Волгоградской области наблюдается интересная тенденция в выборе имен для новорожденных. Среди мальчиков наиболее популярными именами стали Александр, Михаил, Артем, Роман, Марк, Матвей, Максим, Кирилл, Тимофей, Лев и Егор.

Что касается девочек, то наибольшее количество родителей выбрали имена Ева, София, Варвара, Виктория, Валерия, Анна, Полина, Александра, Мария и Ангелина.

Среди мальчиков можно встретить такие необычные варианты, как Грант, Полад, Елизар, Айян, Бюзанд, Исон, Дамиан, Оскор, Кристиан, Ратибор и Клим. У девочек же выделяются имена Хрусталина, Анель, Агата, Глафира, Лукерья, Моника, Василина и Иклима.