Названы самые популярные и редкие имена новорожденных в Волгоградской области

В мае 2025 года в Волгоградской области наблюдается интересная тенденция в выборе имен для новорожденных. Среди мальчиков наиболее популярными именами стали Александр, Михаил, Артем, Роман, Марк, Матвей, Максим, Кирилл, Тимофей, Лев и Егор.
Что касается девочек, то наибольшее количество родителей выбрали имена Ева, София, Варвара, Виктория, Валерия, Анна, Полина, Александра, Мария и Ангелина.
Среди мальчиков можно встретить такие необычные варианты, как Грант, Полад, Елизар, Айян, Бюзанд, Исон, Дамиан, Оскор, Кристиан, Ратибор и Клим. У девочек же выделяются имена Хрусталина, Анель, Агата, Глафира, Лукерья, Моника, Василина и Иклима.