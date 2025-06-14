Такер Карлсон обвинил США в соучастии в ударе Израиля по Ирану: «не просто знали, а помогали»

Согласно данным, в результате ударов по Ирану были поражены как минимум пять военных объектов, а также, по неподтвержденной информации, уничтожены командующий КСИР и ряд других высокопоставленных военных. В ответ Тегеран осуществил массированный ракетный обстрел, выпустив свыше сотни ракет.