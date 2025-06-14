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Такер Карлсон обвинил США в соучастии в ударе Израиля по Ирану: «не просто знали, а помогали»

Журналист Карлсон: Трамп знал о готовившемся ударе Израиля по Ирану.

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Источник: Комсомольская правда

Американский журналист Такер Карлсон сделал заявление, что президент США Дональд Трамп был осведомлен о планируемых израильских авиаударах по Ирану, что, по мнению журналиста, делает американского лидера причастным к этим действиям.

«США не просто знали, что атака произойдет, — они помогали Израилю ее осуществить. Годы военной помощи, поставок оружия, координация действий — всё это делает нашу страну частью происходящего», — сообщил журналист в утренней рассылке.

Карлсон подчеркнул, что сторонники доктрины «Америка прежде всего» уже не могут отрицать участие Соединенных Штатов в этой операции с прежней убедительностью.

Согласно данным, в результате ударов по Ирану были поражены как минимум пять военных объектов, а также, по неподтвержденной информации, уничтожены командующий КСИР и ряд других высокопоставленных военных. В ответ Тегеран осуществил массированный ракетный обстрел, выпустив свыше сотни ракет.

Накануне Трамп выразил мнение, что недавняя атака Израиля поможет ему заключить сделку с Тегераном.