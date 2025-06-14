На следующей неделе усилятся колебания курса доллара. Сколько будет стоить рубль

— К середине июня особых изменений в динамике рублёвых инструментов мы не ожидаем. Внешний и внутренний экономический фон для рубля остаётся относительно позитивным. Пока что санкции со стороны США не ожидаются и в дальнейшем находятся под вопросом. Котировки нефти увеличиваются и находятся в диапазоне 70 долларов за баррель «Брент». Доллар ожидаем в этот период на уровне 77,8−80 рублей, евро 87,8−91 рубля, юань 10,8−11,15 рубля, — рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.