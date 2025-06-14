Врач Позднякова: клеши переносят около 50 болезней

Эксперты отмечают усугубление ситуации с клещевыми атаками. Если ранее некоторые инфекции протекали легко, то теперь случаи иногда заканчиваются летальным исходом.
Главный врач Новосибирской областной клинической инфекционной больницы Лариса Позднякова сообщила, что в этом сезоне значительно выросло число заражений через укусы клещей с тяжёлым течением болезни. Ещё несколько лет назад клещевой энцефалит у большинства пациентов ограничивался лихорадкой, а теперь всё чаще поражает нервную систему.
Помимо энцефалита и боррелиоза, пациенты стали тяжелее переносить риккетсиоз, который прежде считался лёгким заболеванием. Теперь он иногда приводит к смерти. Кандидат медицинских наук, заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Владимир Дедков подчеркивает, что современные клещи переносят около полусотни различных вирусов, способных вызвать заражение.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае с жалобами на укусы клещей к медикам обратились уже более 800 человек.
С начала 2025 года в Омске от укусов клещей пострадало свыше 3300 человек.
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