Врач Позднякова: клеши переносят около 50 болезней

Главный врач Новосибирской областной клинической инфекционной больницы Лариса Позднякова сообщила, что в этом сезоне значительно выросло число заражений через укусы клещей с тяжёлым течением болезни. Ещё несколько лет назад клещевой энцефалит у большинства пациентов ограничивался лихорадкой, а теперь всё чаще поражает нервную систему.