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В России закрыли очередной аэропорт из-за угрозы безопасности

Аэропорт Саратова перестал принимать и отправлять самолеты в ночь на 14 июня. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, подчеркнув, что ограничения связаны с вопросами безопасности.

Как создавалась новая Россия

Аэропорт Саратова был закрыт для обеспечения безопасности, рассказали в Росавиации.

Аэропорт Саратова перестал принимать и отправлять самолеты в ночь на 14 июня. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, подчеркнув, что ограничения связаны с вопросами безопасности.

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«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Саратов», — говорится в сообщении Кореняко. Оно опубликовано в его личном telegram-канале.

Этой же ночью была приостановлена работа аэропорта Тамбова. Ограничения в Росавиации также объяснили мерами безопасности.

Временная остановка работы аэропортов произошла на фоне продолжающейся атаки Украины на регионы России. Беспилотники фиксируют сразу в нескольких субъектах страны. Последние сообщения об отражении атаки ВСУ на Россию — в онлайн-трансляции URA.RU.