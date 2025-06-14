В России закрыли очередной аэропорт из-за угрозы безопасности

Аэропорт Саратова был закрыт для обеспечения безопасности, рассказали в Росавиации.
Аэропорт Саратова перестал принимать и отправлять самолеты в ночь на 14 июня. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, подчеркнув, что ограничения связаны с вопросами безопасности.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссию ночью атаковали дроны Украины, слышна работа ПВО: онлайн-трансляция.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Саратов», — говорится в сообщении Кореняко. Оно опубликовано в его личном telegram-канале.
Этой же ночью была приостановлена работа аэропорта Тамбова. Ограничения в Росавиации также объяснили мерами безопасности.
Временная остановка работы аэропортов произошла на фоне продолжающейся атаки Украины на регионы России. Беспилотники фиксируют сразу в нескольких субъектах страны. Последние сообщения об отражении атаки ВСУ на Россию — в онлайн-трансляции URA.RU.