Москвич взыскал 3,4 миллиона рублей с дилера из-за дефектного «Москвича-6»

В марте прошлого года он приобрел новый «Москвич-6», но сразу столкнулся с проблемой: коробка передач дергалась при разгоне. Обратившись к дилеру, он услышал, что причина в некачественном бензине. После заправки более качественным топливом ситуация не улучшилась, а обращение к дилеру не дало результатов — машину обещали принять только через два месяца. В итоге, после настойчивости Соловьева, ремонт был выполнен через две недели, но проблемы остались.