Международный банный день и Всемирный день вязания на публике: какие праздники отмечают в России и мире 14 июня

Всемирный день куклы создан по инициативе коллекционера кукол Милдред Сили в 1986 году с целью напомнить людям о значении кукольных традиций в разных культурах мира. В этот праздник принято дарить куклы детям, у которых их никогда не было. Также в эту дату многие взрослые люди разбирают коробки с игрушками из своего детства и ищут там кукол, с которыми они когда-то играли.