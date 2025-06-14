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Международный банный день и Всемирный день вязания на публике: какие праздники отмечают в России и мире 14 июня

14 июня в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют Международный банный день, Всемирный день вязания на публике и Всемирный день куклы.

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14 июня в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют Международный банный день, Всемирный день вязания на публике и Всемирный день куклы.

Международный банный день.

Международный банный день в 2007 году учредил Союз банщиков России. Этот праздник отмечают как сами банщики, так и любители попариться. В эту дату принято ходить в баню, сауну или хамам, а также поздравлять банщиков, даря им подарки и выражая слова благодарности.

Всемирный день вязания на публике.

Всемирный день вязания на публике отмечается с 2005 года по инициативе парижанки Даниэль Лендес. В этот праздник в разных городах мира любители вязать собираются в каком-нибудь общественном месте, например в парке, и занимаются вязанием. Некоторые люди, участвующие в этом торжестве, затем передают все связанные вещи в благотворительные фонды или выставляют на ярмарках.

Всемирный день куклы.

Всемирный день куклы создан по инициативе коллекционера кукол Милдред Сили в 1986 году с целью напомнить людям о значении кукольных традиций в разных культурах мира. В этот праздник принято дарить куклы детям, у которых их никогда не было. Также в эту дату многие взрослые люди разбирают коробки с игрушками из своего детства и ищут там кукол, с которыми они когда-то играли.