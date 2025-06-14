Народный календарь. Во сколько нужно лечь спать на Митрофана, 17 июня

Православные 17 июня чтут святителя Митрофана, патриарха Константинопольского. Этот день в народе прозвали Митрофаном Навозником, но в этом нет негативного или оскорбительного смысла. В старину считалось, что удобрения из навоза — лучший помощник в огороде. Согласно приметам, если 17 июня подкормить почву навозом, то это даст благоприятный результат.
На Руси верили, что в такую дату нельзя бездельничать, так как это считалось страшным грехом. Лучше посвятить этот день работе и лечь спать после полуночи. Если эти правила не соблюсти, то дохода в этом году не будет.
Запрещается при встрече хлопать знакомого по плечу. Люди полагали, что это навлечет на человека болезни. Если все же случайно похлопали по плечу, то необходимо трижды хлопнуть в ладоши — тогда плохая примета не сработает.
Приметы погоды.
Если на Митрофана начался дождь, то он продлится еще несколько дней.
Душно во время рассвета — значит, погода ухудшится.
Радуга на востоке — к хорошей погоде, на западе — к дождю.
Сильный запах цветов сулит скорый ливень.
Именины отмечают: Назар, Ростислав, Мария, Марфа, Иван, Софья, Мефодий, Митрофан, Петр.