Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народный календарь. Во сколько нужно лечь спать на Митрофана, 17 июня

Православные 17 июня чтут святителя Митрофана, патриарха Константинопольского. Этот день в народе прозвали Митрофаном Навозником, но в этом нет негативного или оскорбительного смысла. В старину считалось, что удобрения из навоза — лучший помощник в огороде. Согласно приметам, если 17 июня подкормить почву навозом, то это даст благоприятный результат.

Как создавалась новая Россия

Православные 17 июня чтут святителя Митрофана, патриарха Константинопольского. Этот день в народе прозвали Митрофаном Навозником, но в этом нет негативного или оскорбительного смысла. В старину считалось, что удобрения из навоза — лучший помощник в огороде. Согласно приметам, если 17 июня подкормить почву навозом, то это даст благоприятный результат.

На Руси верили, что в такую дату нельзя бездельничать, так как это считалось страшным грехом. Лучше посвятить этот день работе и лечь спать после полуночи. Если эти правила не соблюсти, то дохода в этом году не будет.

Запрещается при встрече хлопать знакомого по плечу. Люди полагали, что это навлечет на человека болезни. Если все же случайно похлопали по плечу, то необходимо трижды хлопнуть в ладоши — тогда плохая примета не сработает.

Приметы погоды.

Если на Митрофана начался дождь, то он продлится еще несколько дней.

Душно во время рассвета — значит, погода ухудшится.

Радуга на востоке — к хорошей погоде, на западе — к дождю.

Сильный запах цветов сулит скорый ливень.

Именины отмечают: Назар, Ростислав, Мария, Марфа, Иван, Софья, Мефодий, Митрофан, Петр.