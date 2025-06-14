СБ ООН: не менее 78 человек погибли от ударов Израиля по Ирану

По данным заявления иранского представителя в Совете Безопасности ООН, в результате израильских авиаударов по Ирану погибли не менее 78 гражданских лиц, еще свыше 230 человек получили ранения различной степени тяжести.
Напомним, что в ходе операции «Восходящий лев» 13 июня израильские ВВС с привлечением порядка 200 боевых самолетов нанесли удары по стратегическим объектам Ирана, включая военные и ядерные комплексы. Среди погибших — как минимум шесть ведущих иранских ядерных специалистов и несколько высокопоставленных военных командиров.
Накануне американский журналист Такер Карлсон выступил с обвинениями в адрес президента США Дональда Трампа по поводу соучастия в ударе Израиля по Ирану.
Ранее KP.RU подробно писал об атаке Израиля на Иран.