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СБ ООН: не менее 78 человек погибли от ударов Израиля по Ирану

Из-за атаки Израиля по территории Ирана погибли не менее 78 человек, более 230 получили ранения.

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Источник: Комсомольская правда

По данным заявления иранского представителя в Совете Безопасности ООН, в результате израильских авиаударов по Ирану погибли не менее 78 гражданских лиц, еще свыше 230 человек получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, что в ходе операции «Восходящий лев» 13 июня израильские ВВС с привлечением порядка 200 боевых самолетов нанесли удары по стратегическим объектам Ирана, включая военные и ядерные комплексы. Среди погибших — как минимум шесть ведущих иранских ядерных специалистов и несколько высокопоставленных военных командиров.

Накануне американский журналист Такер Карлсон выступил с обвинениями в адрес президента США Дональда Трампа по поводу соучастия в ударе Израиля по Ирану.

Ранее KP.RU подробно писал об атаке Израиля на Иран.