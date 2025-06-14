СБ ООН: не менее 78 человек погибли от ударов Израиля по Ирану

Напомним, что в ходе операции «Восходящий лев» 13 июня израильские ВВС с привлечением порядка 200 боевых самолетов нанесли удары по стратегическим объектам Ирана, включая военные и ядерные комплексы. Среди погибших — как минимум шесть ведущих иранских ядерных специалистов и несколько высокопоставленных военных командиров.