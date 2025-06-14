Вспышка краснухи в 2025-м: Профилактика и лечение краснухи

Симптомы краснухи включают выраженную сыпь, общее недомогание, увеличение и болезненность шейных лимфоузлов, а иногда лихорадку и боль в горле. Болезнь начинается с 2−3-недельного инкубационного периода, после чего ребёнок может начать жаловаться на недомогание, головные и мышечные боли, повышенную температуру до 38 , а также сонливость. Главным симптомом является, конечно, мелкая розовая сыпь, которая сначала появляется на лице и после быстро охватывает всё остальное тело, за исключением ладоней и ступней, при этом зуд, как правило, отсутствует. Через 3−4 дня сыпь начинает белеть, а исчезает через 5−7 дней, не оставляя никаких следов.