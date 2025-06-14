Росавиация: в аэропортах Тамбова и Саратова ввели временные ограничения

В воздушной гавани Тамбова установлены временные ограничения на приём и выпуск самолётов, информирует Росавиация.
В федеральном агентстве воздушного транспорта подчеркнули, что мера связана с обеспечением безопасности полётов гражданских самолётов.
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Тамбов (Донское; код ИКАО: UUOT)», — говорится в сообщении.
Кроме того, ограничения действуют в аэропорту Саратова. Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко подчеркнул, что меру ввели для обеспечения безопасности полётов.
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены также в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)», — написал он в Telegram.
Ранее сообщалось, что Росавиация запретила полеты в воздушном пространстве Израиля и Ирана.