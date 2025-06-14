Иравани: Удары Израиля по Ирану унесли жизни 78 человек и являются актом войны

Иравани назвал действия Израиля актом агрессии, сравнимым с объявлением войны, и обвинил страну в государственном терроризме. Он также предупредил о катастрофических последствиях в случае повреждения ядерной инфраструктуры Ирана, отметив, что это может затронуть не только Ближний Восток.