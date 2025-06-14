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Иравани: Удары Израиля по Ирану унесли жизни 78 человек и являются актом войны

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани в субботу, 14 июня, заявил на заседании Совбеза ООН, что около 78 человек погибли и более 320 пострадали в результате ударов Израиля по Ирану.

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Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани в субботу, 14 июня, заявил на заседании Совбеза ООН, что около 78 человек погибли и более 320 пострадали в результате ударов Израиля по Ирану.

Иравани назвал действия Израиля актом агрессии, сравнимым с объявлением войны, и обвинил страну в государственном терроризме. Он также предупредил о катастрофических последствиях в случае повреждения ядерной инфраструктуры Ирана, отметив, что это может затронуть не только Ближний Восток.

— Эти зверства представляют собой явный акт государственного терроризма и вопиющее нарушение международного права, — цитирует Иравани РИА Новости.

Иранский дипломат заявил, что США оказывали разведывательную и политическую поддержку Израилю при нанесении ударов и подчеркнул, что Иран «не забудет, что наши сограждане погибли из-за атак Израиля с использованием американского вооружения».

Ночью 13 июня Израиль нанес удар с воздуха по территории Ирана. Западные СМИ также сообщили, что минимум 20 высокопоставленных командиров Ирана скончались в результате атаки Израиля. Что известно о причинах конфликта, какие действия были предприняты и чем закончится противостояние Израиля и Ирана — в материале «Вечерней Москвы».