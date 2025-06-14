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РИА Новости: Азербайджан проверяет уровень радиации на границе с Ираном

Азербайджан начал проверку уровня радиации в Астаринском районе на границе с Ираном.

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Источник: Комсомольская правда

По данным источника РИА Новости в государственных органах Азербайджана, в настоящее время проводятся замеры радиационного фона в приграничных с Ираном районах.

«Специалисты командированы в Астаринский район. Они уже начали исследования по изучению уровня радиационного загрязнения воздуха», — сообщил источник.

Напомним, что в ходе операции «Восходящий лев», начатой ЦАХАЛ в ночь на 13 июня, израильская авиация осуществила удары по стратегическим объектам Ирана, включая ядерный комплекс в Натанзе.

Как заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, в результате авиаударов полностью разрушены надземные сооружения, где велось обогащение урана до 60%, а также вся энергетическая инфраструктура объекта.

Накануне журналист Такер Карлсон обвинил США в соучастии в ударе Израиля по Ирану.

Ранее KP.RU подробно писал о конфликте между Израилем и Ираном.