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Такер Карлсон обвинил Дональда Трампа в соучастии в ударе Израиля по Ирану

Журналист подчеркнул, что Соединённые Штаты «увязли в этом по уши».

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Источник: Аргументы и факты

Американский журналист Такер Карлсон выразил мнение, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп знал о готовившемся ударе ЦАХАЛ по иранской территории, по словам Карлсона, это делает Трампа соучастником.

Помимо этого, он напомнил о военной помощи, которую Вашингтон оказывал израильской стороне.

«США не просто знали, что атака произойдёт, — они помогали Израилю её осуществить. Годы военной помощи, поставок оружия, координация действий — всё это делает нашу страну частью происходящего», — написал Карлсон, комментарий опубликован в его утренней рассылке.

Он подчеркнул, что Соединённые Штаты «увязли в этом по уши». Говоря о Трампе, Карлсон добавил, что американский лидер признал, что он знал о планах израильской стороны, а также «не был удивлён атакой».

Ранее Трамп заявил, что американская сторона поддерживает Израиль, и охарактеризовал израильские удары по территории Ирана как «очень успешную атаку».