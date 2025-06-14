Такер Карлсон обвинил Дональда Трампа в соучастии в ударе Израиля по Ирану

Американский журналист Такер Карлсон выразил мнение, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп знал о готовившемся ударе ЦАХАЛ по иранской территории, по словам Карлсона, это делает Трампа соучастником.
Помимо этого, он напомнил о военной помощи, которую Вашингтон оказывал израильской стороне.
«США не просто знали, что атака произойдёт, — они помогали Израилю её осуществить. Годы военной помощи, поставок оружия, координация действий — всё это делает нашу страну частью происходящего», — написал Карлсон, комментарий опубликован в его утренней рассылке.
Он подчеркнул, что Соединённые Штаты «увязли в этом по уши». Говоря о Трампе, Карлсон добавил, что американский лидер признал, что он знал о планах израильской стороны, а также «не был удивлён атакой».
Ранее Трамп заявил, что американская сторона поддерживает Израиль, и охарактеризовал израильские удары по территории Ирана как «очень успешную атаку».