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Нетаньяху призвал иранский народ восстать против своего правительства

Нетаньяху назвал гордым народ Ирана после масштабной атаки на Израиль.

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Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к иранцам через видеообращение, заявив об отсутствии вражды со стороны Израиля и призвав к сопротивлению против тегеранских властей.

«Исламский режим, который угнетает вас почти 50 лет, угрожает уничтожить нашу страну, Государство Израиль. Цель операции Израиля — устранить ядерную и ракетную угрозу со стороны исламского режима», — заявил он.

Нетаньяху также заявил, что после израильских авиаударов иранские власти показывают беспрецедентную слабость.

Кроме этого, Нетаньяху охарактеризовал иранцев как «гордую нацию», произнес несколько фраз на персидском языке и подчеркнул многовековые исторические связи между двумя народами.

Напомним, что Израиль начал операцию «Восходящий лев», в рамках которой авиация нанесла удары по стратегическим объектам Ирана.

Накануне KP.RU подробно писал о конфликте между Израилем и Ираном.