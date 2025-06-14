Нетаньяху призвал иранский народ восстать против своего правительства

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к иранцам через видеообращение, заявив об отсутствии вражды со стороны Израиля и призвав к сопротивлению против тегеранских властей.
«Исламский режим, который угнетает вас почти 50 лет, угрожает уничтожить нашу страну, Государство Израиль. Цель операции Израиля — устранить ядерную и ракетную угрозу со стороны исламского режима», — заявил он.
Нетаньяху также заявил, что после израильских авиаударов иранские власти показывают беспрецедентную слабость.
Кроме этого, Нетаньяху охарактеризовал иранцев как «гордую нацию», произнес несколько фраз на персидском языке и подчеркнул многовековые исторические связи между двумя народами.
Напомним, что Израиль начал операцию «Восходящий лев», в рамках которой авиация нанесла удары по стратегическим объектам Ирана.
Накануне KP.RU подробно писал о конфликте между Израилем и Ираном.