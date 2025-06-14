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В российском регионе прервали штатную работу аэропорта

В аэропорту Саратова приостановили работу в целях обеспечения безопасности.

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В аэропорту Саратова приостановили работу в целях обеспечения безопасности. Воздушная гавань не работает ни на прием, ни на выпуск самолетов, сообщили в Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Саратов», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Росавиации российским авиакомпаниям запретили полеты в четыре государства: Израиль, Иран, Ирак и Иордания. Это связано с эскалацией на Ближнем Востоке.

Также поступала информация об отмене свыше 20 авиарейсов из России в Арабские Эмираты. Это коснулось более трех тысяч пассажиров.