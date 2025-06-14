В Иране раскрыли число погибших и пострадавших после ударов Израиля

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что в результате израильских ударов по Ирану погибли 78 человек, более 320 получили ранения.
«78 человек, включая высокопоставленных военных чиновников, погибли [стали мучениками], а более 320 человек ранены; основная часть пострадавших — гражданские лица, в том числе женщины и дети», — сказал Иравани на заседании Совета Безопасности ООН.
Конфликт между Ираном и Израилем резко обострился прошлой ночью. Израиль нанес удары по иранским объектам, включая инфраструктуру, связанную с ядерной программой. По информации израильской стороны, в результате атаки были ликвидированы несколько высокопоставленных офицеров военно-воздушных сил Ирана, а также ученые.
Позднее Иран нанес ракетный удар по Израилю. Вооруженные силы Ирана заявили о нанесении ударов по десяткам целей на израильской территории, включая военные объекты и авиабазы. Стало известно о срабатывании сирен воздушной тревоги в ряде районов Израиля. По данным израильской армии, Иран осуществил запуск ракет со своей территории в направлении Израиля. В ответ израильские военные активировали системы противовоздушной обороны. Сигналы тревоги были зафиксированы, в частности, вблизи Тель-Авива. Жители Иерусалима и Тель-Авива слышали звуки взрывов в небе.