В Иране раскрыли число погибших и пострадавших после ударов Израиля

Позднее Иран нанес ракетный удар по Израилю. Вооруженные силы Ирана заявили о нанесении ударов по десяткам целей на израильской территории, включая военные объекты и авиабазы. Стало известно о срабатывании сирен воздушной тревоги в ряде районов Израиля. По данным израильской армии, Иран осуществил запуск ракет со своей территории в направлении Израиля. В ответ израильские военные активировали системы противовоздушной обороны. Сигналы тревоги были зафиксированы, в частности, вблизи Тель-Авива. Жители Иерусалима и Тель-Авива слышали звуки взрывов в небе.