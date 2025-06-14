Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны итоги ответного удара Ирана по Израилю

КСИР: в Израиле десятки иранских ракет достигли целей и поразили их.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Корпус стражей исламской революции Ирана официально подтвердил, что в ходе ответных действий десятки иранских ракет успешно поразили заданные цели на территории Израиля.

«Сообщения на земле, спутниковые снимки, а также разведывательные данные говорят об эффективность попадании десятков баллистических ракет по стратегическим целям», — сообщили в пресс-службе КСИР.

Напомним, что КСИР сообщил о проведении операции «Правдивое обещание 3» — ответных ударах по военным объектам Израиля. По данным иранского информагентства IRNA, в ходе атаки два ракетных попадания зафиксировано в здании израильского Минобороны.

Операция «Восходящий лев», начатая ЦАХАЛ в ночь на 13 июня, состояла из комплекса авиаударов стратегического значения, нацеленных как на обычные военные, так и на ядерные объекты Исламской Республики.