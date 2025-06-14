Стали известны итоги ответного удара Ирана по Израилю

Корпус стражей исламской революции Ирана официально подтвердил, что в ходе ответных действий десятки иранских ракет успешно поразили заданные цели на территории Израиля.
«Сообщения на земле, спутниковые снимки, а также разведывательные данные говорят об эффективность попадании десятков баллистических ракет по стратегическим целям», — сообщили в пресс-службе КСИР.
Напомним, что КСИР сообщил о проведении операции «Правдивое обещание 3» — ответных ударах по военным объектам Израиля. По данным иранского информагентства IRNA, в ходе атаки два ракетных попадания зафиксировано в здании израильского Минобороны.
Операция «Восходящий лев», начатая ЦАХАЛ в ночь на 13 июня, состояла из комплекса авиаударов стратегического значения, нацеленных как на обычные военные, так и на ядерные объекты Исламской Республики.