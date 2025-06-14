Посольство РФ обвинило власти Молдавии в росте вандализма на еврейском кладбище

Посольство выразило обеспокоенность тем, что акты вандализма на почве расовой ненависти могут быть симптомом опасных ревизионистских тенденций и привести к более тяжким преступлениям. В заявлении, опубликованном в Telegram-канале, дипмиссия призвала к формированию в обществе атмосферы нетерпимости к идеологиям национального превосходства и воспитанию уважения к исторической истине.