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Посольство РФ обвинило власти Молдавии в росте вандализма на еврейском кладбище

Российское посольство связывает массовое осквернение могил на еврейском кладбище в Кишиневе с политикой ревизионизма, проводимой прозападным правительством Молдавии. Об этом стало известно в пятницу, 13 июня.

Как создавалась новая Россия

Российское посольство связывает массовое осквернение могил на еврейском кладбище в Кишиневе с политикой ревизионизма, проводимой прозападным правительством Молдавии. Об этом стало известно в пятницу, 13 июня.

Посольство выразило обеспокоенность тем, что акты вандализма на почве расовой ненависти могут быть симптомом опасных ревизионистских тенденций и привести к более тяжким преступлениям. В заявлении, опубликованном в Telegram-канале, дипмиссия призвала к формированию в обществе атмосферы нетерпимости к идеологиям национального превосходства и воспитанию уважения к исторической истине.

Посольство решительно осудило «варварскую акцию» и выразило надежду, что молдавские правоохранительные органы найдут и накажут виновных.

— Дипмиссия решительно осуждает эту варварскую акцию и рассчитывает, что правоохранительные органы Республики Молдова примут оперативные меры по выявлению виновных лиц и привлечению их к ответственности по всей строгости закона, — говорится в сообщении представительства.

Инцидент произошел на фоне дебатов вокруг нового учебника истории, авторов которого еврейская община обвинила в искажении информации о Холокосте и оправдании Иона Антонеску.

13 мая официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что внесение изменений в содержание учебника по истории Молдавии для старших классов, согласно которым в новых пособиях Россию выставили стороной приднестровского конфликта, является невероятной подлостью, а напечатанная информация — ложью и искажением истории.