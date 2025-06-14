Российское посольство связывает массовое осквернение могил на еврейском кладбище в Кишиневе с политикой ревизионизма, проводимой прозападным правительством Молдавии. Об этом стало известно в пятницу, 13 июня.
Посольство выразило обеспокоенность тем, что акты вандализма на почве расовой ненависти могут быть симптомом опасных ревизионистских тенденций и привести к более тяжким преступлениям. В заявлении, опубликованном в Telegram-канале, дипмиссия призвала к формированию в обществе атмосферы нетерпимости к идеологиям национального превосходства и воспитанию уважения к исторической истине.
Посольство решительно осудило «варварскую акцию» и выразило надежду, что молдавские правоохранительные органы найдут и накажут виновных.
— Дипмиссия решительно осуждает эту варварскую акцию и рассчитывает, что правоохранительные органы Республики Молдова примут оперативные меры по выявлению виновных лиц и привлечению их к ответственности по всей строгости закона, — говорится в сообщении представительства.
Инцидент произошел на фоне дебатов вокруг нового учебника истории, авторов которого еврейская община обвинила в искажении информации о Холокосте и оправдании Иона Антонеску.
13 мая официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что внесение изменений в содержание учебника по истории Молдавии для старших классов, согласно которым в новых пособиях Россию выставили стороной приднестровского конфликта, является невероятной подлостью, а напечатанная информация — ложью и искажением истории.