ПростоПольза. Как прочистить засор: просто, эффективно, без сантехника

В каждом доме ежедневно возникают бытовые вопросы. То сломался кран, то заклинил замок, то засорилась раковина — всё это требует внимания и, нередко, срочного ремонта.
Водопровод, электрика, канализация, двери, мебель, кухня, пол, стены и потолок — всё время от времени нуждается в уходе. Это неизбежно.
Конечно, большинство из нас — люди смелые и хозяйственные. Мы стараемся справляться с мелким ремонтом своими силами, полагаясь на жизненный опыт, советы друзей и, конечно, помощь интернета. Так устроена наша повседневная жизнь.
«ПростоПольза» — рубрика, где мы вместе разбираемся в ремонте и обслуживании дома — нашего уютного гнезда. Консультант магазина «ХОЗ!SOS» Алексей Исаев поделится очередными практическими советами.
У меня засорился сифон.
Да, это случается. Засор может возникнуть в ванне, умывальнике, а чаще всего — на кухне. Сегодня мы поговорим о внешних способах устранения засоров, не требующих разборки сифона или вмешательства в систему канализации. А вот методы «глубокой прочистки» оставим на следующий выпуск.
Первый способ — вантуз.
Или, как его ещё называют, квач. Чем больше вантуз, тем объёмнее его рабочая камера и, соответственно, тем сильнее давление, создаваемое при прочистке.
Здесь действует принцип: «чем больше — тем лучше». Однако стоит учитывать, что с большим вантузом справиться под силу не каждому — потребуется сила и масса тела, поэтому этот инструмент чаще всего удобен для мужчин.
Для женщин существуют вантузы поменьше — они мягче, легче в использовании, но и менее эффективны.
Если вы выбрали этот способ, запомните несколько простых, но важных правил:
Обязательно заполните ванну, мойку или раковину водой — это создаст дополнительное давление, помогающее продавить засор.
Работайте ритмично. Движения должны быть реверсивными: не только нажимайте, но и тяните вантуз на себя. Это помогает «раскачать» пробку в трубе.
Используйте эффект резонанса. Это уже «высший пилотаж». С каждым ритмичным движением мы усиливаем давление, подхватывая и усиливая откат воды.
Вспомните школьный курс физики: волновой резонанс позволяет при тех же усилиях достичь большего результата.
Заглушите перелив. Перелив — это отверстие в стенке ванны, умывальника или мойки, предназначенное для отвода лишней воды.
Во время работы вантузом он снижает давление, выпуская воздух. Чтобы этого избежать, просто закройте его: в ванне — пробкой и рукой, в раковине — ладонью. Можно попросить кого-то помочь.
Эти мелочи существенно повышают эффективность прочистки. Кстати, есть и более современный вариант — турбовантуз.
Он похож на старый автомобильный насос, но вместо штока — эластичная резиновая насадка. За счёт встроенного механического насоса создаётся дополнительное давление. Вещь интересная и весьма действенная — стоит попробовать.
Химические средства.
У химических методов тоже есть свои плюсы и минусы.
Плюсы:
Минимум физических усилий. Простота применения.
Сухие средства (в порошке): засыпьте в слив, залейте стаканом горячей (не кипятка!) воды и оставьте на несколько часов, лучше — на ночь. Важно: не лейте крутой кипяток на керамику — может треснуть!
Жидкие средства: всевозможные «Кроты» и «Очистители засоров». Просто заливаем в слив и ждём. И опять же — на ночь.
Минусы:
Это уже требует затрат: нужно купить средство.
Возможны резкие запахи. Лучше закрыть дверь в ванную или кухню, чтобы пары уходили в вентиляцию.
Подчеркнем: современные химические средства не вредят прокладкам и уплотнителям. Это подтверждено и производителями, и моим многолетним профессиональным опытом.
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