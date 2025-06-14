ПростоПольза. Как прочистить засор: просто, эффективно, без сантехника

Да, это случается. Засор может возникнуть в ванне, умывальнике, а чаще всего — на кухне. Сегодня мы поговорим о внешних способах устранения засоров, не требующих разборки сифона или вмешательства в систему канализации. А вот методы «глубокой прочистки» оставим на следующий выпуск.