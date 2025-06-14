В израильском Эйлате объявлена воздушная тревога из-за вражеского объекта

В израильском городе Эйлат объявлена воздушная тревога в связи с обнаружением враждебного воздушного объекта. Об этом в субботу, 14 июня, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.
По данным ЦАХАЛ, в Эйлате прозвучали сирены, оповещающие о возможном проникновении вражеского самолета. В настоящее время ведется выяснение подробностей инцидента.
— Некоторое время назад в Эйлате прозвучали сирены, оповещающие о проникновении вражеского самолета, — говорится в сообщении.
Кроме того, постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани в субботу, 14 июня, заявил на заседании Совбеза ООН, что около 78 человек погибли и более 320 пострадали в результате ударов Израиля по Ирану.
Также стало известно, что в связи с ответными ударами иранской армии по Израилю, жители страны, включая русскоязычных, укрываются в метрополитене и бомбоубежищах.
Представители Корпуса стражей исламской революции сообщили, что Иран запустил сотни баллистических ракет по Израилю в рамках операции «Суровое наказание». Исламская республики среди прочего атаковала штаб-квартиру израильского Министерства обороны в Тель-Авиве.