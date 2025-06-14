70% хабаровчан выступают за полный запрет электронных сигарет

Женщины в Хабаровске чаще поддерживают идею полного запрета вейпов, чем мужчины. А с возрастом таких сторонников становится все больше. Если среди молодежи до 35 лет за запрет выступает 60%, то среди хабаровчан старше 45 лет — уже 79%.