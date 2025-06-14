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70% хабаровчан выступают за полный запрет электронных сигарет

Чем старше жители, тем больше сторонников отказа от вейпов.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

О запрете вейпов все чаще говорят на федеральном уровне. 70% жителей Хабаровска согласны с тем, что продажу электронных сигарет нужно полностью прекратить. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Женщины в Хабаровске чаще поддерживают идею полного запрета вейпов, чем мужчины. А с возрастом таких сторонников становится все больше. Если среди молодежи до 35 лет за запрет выступает 60%, то среди хабаровчан старше 45 лет — уже 79%.

А вот сами пользователи электронных сигарет против. По данным сервиса SuperJob, только 17% из них готовы согласиться с полной остановкой продаж.

Ранее идею полной запретительной меры поддержал и Минпромторг России — ее озвучил министр Антон Алиханов на деловой встрече с ритейлерами.