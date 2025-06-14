Израильские военные сообщили о новом ракетном обстреле со стороны Ирана

Израильские военные зафиксировали новый ракетный залп, выпущенный со стороны Ирана. Об этом в субботу, 14 июня, сообщила армейская пресс-служба.
В настоящее время израильские военные ведут перехват воздушных целей. Во многих районах страны, в том числе в районе Тель-Авива, объявлена воздушная тревога. Населению предписано укрыться в убежищах, сообщает корреспондент ТАСС, также передающий информацию о взрывах.
Ранее стало известно, что в израильском городе Эйлат объявлена воздушная тревога в связи с обнаружением враждебного воздушного объекта.
В связи с ответными ударами иранской армии по Израилю, жители страны, включая русскоязычных, укрываются в метрополитене и бомбоубежищах.
Ночью 13 июня Израиль нанес удар с воздуха по территории Ирана. Западные СМИ также сообщили, что минимум 20 высокопоставленных командиров Ирана скончались в результате атаки Израиля. Что известно о причинах конфликта, какие действия были предприняты и чем закончится противостояние Израиля и Ирана — в материале «Вечерней Москвы».