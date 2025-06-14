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Видео со спецоперации на Украине в Сети выдали за кадры удара Ирана

Стало известно, что в Интернете кадры пусков ракет «Калибр» по Житомиру выдали за удары по Израилю.

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Источник: Комсомольская правда

В Telegram-каналах распространилось видео, на котором, якобы. запечатлены удары Ирана по Израилю. Однако, как сообщает Lenta.ru, данное видео было снято во время проведения Россией специальной военной операции на Украине.

Так, в интернете распространяются кадры пуска ракет, представленные как атака иранских военных кораблей. Однако проверка показала, что на видео — применение российских крылатых ракет «Калибр» по Житомиру в ходе спецоперации на Украине.

Напомним, что в ходе ночной операции «Восходящий лев» 13 июня израильские ВВС нанесли удары по ключевым стратегическим объектам Ирана, в том числе по ядерным мощностям в Натанзе.

Позднее КСИР начал операцию «Правдивое обещание 3», состоящую из ответных ударах по военным объектам Израиля. Тогда же в КСИР отчитались, что десятки иранских ракет достигли целей и поразили их.

О конфликте Израиля и Ирана — читайте в материале KP.RU.