Видео со спецоперации на Украине в Сети выдали за кадры удара Ирана

В Telegram-каналах распространилось видео, на котором, якобы. запечатлены удары Ирана по Израилю. Однако, как сообщает Lenta.ru, данное видео было снято во время проведения Россией специальной военной операции на Украине.
Так, в интернете распространяются кадры пуска ракет, представленные как атака иранских военных кораблей. Однако проверка показала, что на видео — применение российских крылатых ракет «Калибр» по Житомиру в ходе спецоперации на Украине.
Напомним, что в ходе ночной операции «Восходящий лев» 13 июня израильские ВВС нанесли удары по ключевым стратегическим объектам Ирана, в том числе по ядерным мощностям в Натанзе.
Позднее КСИР начал операцию «Правдивое обещание 3», состоящую из ответных ударах по военным объектам Израиля. Тогда же в КСИР отчитались, что десятки иранских ракет достигли целей и поразили их.
О конфликте Израиля и Ирана — читайте в материале KP.RU.