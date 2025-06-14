В Иране сообщили о небольшой утечке на ядерном объекте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала крупномасштабную операцию под названием «Восходящий лев» в ночь на 13 июня. Военно-воздушные силы нанесли удары по военным объектам и инфраструктуре ядерной программы Ирана. Израильские власти заявили, что операция направлена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, поскольку, по данным военных и разведки, Иран приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия в кратчайшие сроки. По информации израильской стороны, в результате атаки были ликвидированы несколько высокопоставленных офицеров военно-воздушных сил Ирана, а также ученые. Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что в результате израильских ударов по Ирану погибли 78 человек, более 320 получили ранения.