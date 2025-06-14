В Иране сообщили о небольшой утечке на ядерном объекте

«Незначительная утечка» произошла внутри ядерного объекта в иранском Натанзе, загрязнение во внешнюю среду не вышло, заявил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди, передает агентство IRNA.
«Некоторые участки (ядерного объекта — ред.) в Натанзе получили в основном поверхностные повреждения (в результате израильских атак — ред.), поскольку ключевая часть объекта находится под землей. Внутри объекта случилась крайне незначительная утечка, которая никоим образом не распространилась вовне, поэтому население может не беспокоиться о проблеме загрязнения», — приводит агентство слова Камалванди.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала крупномасштабную операцию под названием «Восходящий лев» в ночь на 13 июня. Военно-воздушные силы нанесли удары по военным объектам и инфраструктуре ядерной программы Ирана. Израильские власти заявили, что операция направлена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, поскольку, по данным военных и разведки, Иран приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия в кратчайшие сроки. По информации израильской стороны, в результате атаки были ликвидированы несколько высокопоставленных офицеров военно-воздушных сил Ирана, а также ученые. Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что в результате израильских ударов по Ирану погибли 78 человек, более 320 получили ранения.
Позднее Иран нанес ракетный удар по Израилю. Вооруженные силы Ирана заявили о нанесении ударов по десяткам целей на израильской территории, включая военные объекты и авиабазы. Стало известно о срабатывании сирен воздушной тревоги в ряде районов Израиля. По данным израильской армии, Иран осуществил запуск ракет со своей территории в направлении Израиля. В ответ израильские военные активировали системы противовоздушной обороны. Сигналы тревоги были зафиксированы, в частности, вблизи Тель-Авива. Жители Иерусалима и Тель-Авива слышали звуки взрывов в небе.
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