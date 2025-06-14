Риттер назвал ответный удар Тегерана по Израилю «разведкой боем»

Аналитик из Соединённых Штатов Скотт Риттер выразил мнение, что ответный удар Ирана по Израилю представляет собой всего лишь «разведку боем».
«60 ракет — это не удар с целью насытить системы ПВО Израиля. Это волна ударов, нацеленная на сбор разведданных… атака с целью прощупать противника», — сказал он.
Комментарий прозвучал в интервью журналисту Марио Науфалу, оно опубликовано в соцсети X*.
Риттер не исключил, что иранская сторона совершит не менее пяти-шести ударов по израильской территории. Он отметил, что «последние из которых будут решающими». При этом первые удары нацелены на «перегрузку системы ПВО Израиля», а также сбор разведданных.
Ранее сообщалось, что Иран нанёс удары по израильским объектам военной промышленности.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.