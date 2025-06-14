Ричмонд
+29°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Риттер назвал ответный удар Тегерана по Израилю «разведкой боем»

Первые удары нацелены на «перегрузку системы ПВО Израиля», а также сбор разведданных.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Аналитик из Соединённых Штатов Скотт Риттер выразил мнение, что ответный удар Ирана по Израилю представляет собой всего лишь «разведку боем».

«60 ракет — это не удар с целью насытить системы ПВО Израиля. Это волна ударов, нацеленная на сбор разведданных… атака с целью прощупать противника», — сказал он.

Комментарий прозвучал в интервью журналисту Марио Науфалу, оно опубликовано в соцсети X*.

Риттер не исключил, что иранская сторона совершит не менее пяти-шести ударов по израильской территории. Он отметил, что «последние из которых будут решающими». При этом первые удары нацелены на «перегрузку системы ПВО Израиля», а также сбор разведданных.

Ранее сообщалось, что Иран нанёс удары по израильским объектам военной промышленности.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.