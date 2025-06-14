Израиль подвергается ударам, сообщается об обстрелах Хайфы, Иерусалима и Тель-Авива

Тель-Авив вновь подвергся ракетному обстрелу, в городе работает системы противовоздушной обороны (ПВО) и слышны взрывы. Также сообщается об ударах по Хайфе и Иерусалиму. Об этом стало известно в субботу, 14 июня.
По информации Telegram-канала Mash, минимум два падения ракет зафиксированы в агломерации Гуш-Дан, остальные взрывы слышны в Иерусалиме и районе Шарон. Сообщается о попадании ракеты в 50-этажное здание в Тель-Авиве.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что провел операцию «Правдивое обещание 3» по военным целям в Израиле в ответ на израильские удары. Командующий КСИР Ахмад Вахиди заявил, что операция продлится столько, сколько это будет необходимо, отметив, что это зависит от ситуации.
— Это может продолжаться столько, сколько будет нужно, —цитирует Вахиди РИА Новости.
Ночью 13 июня Израиль нанес удар с воздуха по территории Ирана. Западные СМИ также сообщили, что минимум 20 высокопоставленных командиров Ирана скончались в результате атаки Израиля. Что известно о причинах конфликта, какие действия были предприняты и чем закончится противостояние Израиля и Ирана — в материале «Вечерней Москвы».