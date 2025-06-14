Израиль подвергается ударам, сообщается об обстрелах Хайфы, Иерусалима и Тель-Авива

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что провел операцию «Правдивое обещание 3» по военным целям в Израиле в ответ на израильские удары. Командующий КСИР Ахмад Вахиди заявил, что операция продлится столько, сколько это будет необходимо, отметив, что это зависит от ситуации.