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Израиль подвергается ударам, сообщается об обстрелах Хайфы, Иерусалима и Тель-Авива

Тель-Авив вновь подвергся ракетному обстрелу, в городе работает системы противовоздушной обороны (ПВО) и слышны взрывы. Также сообщается об ударах по Хайфе и Иерусалиму. Об этом стало известно в субботу, 14 июня.

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Тель-Авив вновь подвергся ракетному обстрелу, в городе работает системы противовоздушной обороны (ПВО) и слышны взрывы. Также сообщается об ударах по Хайфе и Иерусалиму. Об этом стало известно в субботу, 14 июня.

По информации Telegram-канала Mash, минимум два падения ракет зафиксированы в агломерации Гуш-Дан, остальные взрывы слышны в Иерусалиме и районе Шарон. Сообщается о попадании ракеты в 50-этажное здание в Тель-Авиве.

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что провел операцию «Правдивое обещание 3» по военным целям в Израиле в ответ на израильские удары. Командующий КСИР Ахмад Вахиди заявил, что операция продлится столько, сколько это будет необходимо, отметив, что это зависит от ситуации.

— Это может продолжаться столько, сколько будет нужно, —цитирует Вахиди РИА Новости.

Ночью 13 июня Израиль нанес удар с воздуха по территории Ирана. Западные СМИ также сообщили, что минимум 20 высокопоставленных командиров Ирана скончались в результате атаки Израиля. Что известно о причинах конфликта, какие действия были предприняты и чем закончится противостояние Израиля и Ирана — в материале «Вечерней Москвы».