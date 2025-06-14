Такер Карлсон обвинил Трампа в «соучастии» в войне Израиля с Ираном

Американский журналист и телеведущий Такер Карлсон раскритиковал президента США Дональда Трампа, обвинив его в «соучастии в военных действиях» Израиля против Ирана из-за многолетнего финансирования и поставок оружия. Об этом сообщает Jewish Insider.
Карлсон заявил, что США должны «отказаться от Израиля» и «позволить им вести свои собственные войны». По его мнению, если Израиль хочет воевать, то это их право, но без американской поддержки.
Журналист подчеркнул, что прямое участие Америки в войне с Ираном станет «средним пальцем в глазах миллионов избирателей», голосовавших за приоритет интересов США. Карлсон считает, что дальнейшие события определят судьбу президентства Трампа, говорится в сообщении.
Ночью 13 июня Израиль нанес удар с воздуха по территории Ирана. Западные СМИ также сообщили, что минимум 20 высокопоставленных командиров Ирана скончались в результате атаки Израиля. Что известно о причинах конфликта, какие действия были предприняты и чем закончится противостояние Израиля и Ирана — в материале «Вечерней Москвы».
Ранее стало известно, что в израильском городе Эйлат объявлена воздушная тревога в связи с обнаружением враждебного воздушного объекта.
В связи с ответными ударами иранской армии по Израилю, жители страны, включая русскоязычных, укрываются в метрополитене и бомбоубежищах.