CNN: Израиль убил всех участников переговоров с США от Ирана

«Трамп сказал, что люди, с которыми он вёл переговоры, мертвы. Важные люди. На мой вопрос о том, были ли они убиты в результате атак Израиля, Трамп саркастично ответил:» Ну не от гриппа же они умерли, и не от COVID«», — сказала Баш.