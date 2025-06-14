CNN: Израиль убил всех участников переговоров с США от Ирана

Израильские военные ликвидировали всех участников переговоров с Соединёнными Штатами со стороны Тегерана, утверждает журналистка Дана Баш, её слова прозвучали в эфире телеканала CNN.
Она уточнила, что об этом ей якобы лично рассказал президент США Дональд Трамп в ходе беседы по телефону.
«Трамп сказал, что люди, с которыми он вёл переговоры, мертвы. Важные люди. На мой вопрос о том, были ли они убиты в результате атак Израиля, Трамп саркастично ответил:» Ну не от гриппа же они умерли, и не от COVID«», — сказала Баш.
По её словам, в Вашингтоне надеются, что Тегеран будет участвовать в переговорах.
США и Иран вели непрямые переговоры, посредником является Оман. Вашингтон настаивает на том, чтобы Иран отказался от обогащения урана.
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что удары ЦАХАЛ заставили Тегеран и Соединённые Штаты сойти с пути дипломатии.