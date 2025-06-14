Смерч подошел к берегам популярного российского курорта. Видео

Очевидцев нисколько не напугало природное явление.
Отдыхающие в Туапсе засняли на видео приближающийся к берегу смерч. Природное явление пропало также внезапно, как появилось, рассказали очевидцы.
«Короткая жизнь смерча в Туапсе — на видео. Он образовался, но вскоре испарился», — со ссылкой на своих подписчиков передает telegram-канал «Кубань 24».
Это уже второй вихрь, заснятый в прибрежных водах популярного российского курорта за короткий промежуток времени. Первый — заметили возле плывущего судна. О мерах безопасности при смерче узнаете из публикации RT.