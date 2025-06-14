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Смерч подошел к берегам популярного российского курорта. Видео

Отдыхающие в Туапсе засняли на видео приближающийся к берегу смерч. Природное явление пропало также внезапно, как появилось, рассказали очевидцы.

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Очевидцев нисколько не напугало природное явление.

Отдыхающие в Туапсе засняли на видео приближающийся к берегу смерч. Природное явление пропало также внезапно, как появилось, рассказали очевидцы.

«Короткая жизнь смерча в Туапсе — на видео. Он образовался, но вскоре испарился», — со ссылкой на своих подписчиков передает telegram-канал «Кубань 24».

Это уже второй вихрь, заснятый в прибрежных водах популярного российского курорта за короткий промежуток времени. Первый — заметили возле плывущего судна. О мерах безопасности при смерче узнаете из публикации RT.