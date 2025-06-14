В Госдуме рассказали, сколько денег можно вернуть за занятия спортом

«Например, если вы уже подали заявку на вычет с расходов в размере 100000 рублей на образование, то на спорт у вас останется лимит в 50000 рублей. Оформить его можно не только за свои тренировки, но и за занятия детей до 18 лет, а если ребёнок учится очно — до 24 лет», — отметила она.