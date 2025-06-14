В Госдуме рассказали, сколько денег можно вернуть за занятия спортом

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Россияне могут вернуть до 19500 рублей в качестве налогового вычета за сумму, потраченную на физкультурно-оздоровительные услуги, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.
«С 2022 года россияне могут оформить налоговый вычет за занятия спортом — это возможность вернуть 13% от суммы, потраченной на физкультурно-оздоровительные услуги. Максимальная сумма расходов, с которых можно получить вычет — 150000 рублей в год, то есть вернуть можно до 19500 рублей», — сказала Дрожжина.
Парламентарий напомнила, что налоговый вычет по расходам суммируется с другими социальными вычетами: на образование, лечение и медикаменты, благотворительность, негосударственное пенсионное обеспечение и другое.
«Например, если вы уже подали заявку на вычет с расходов в размере 100000 рублей на образование, то на спорт у вас останется лимит в 50000 рублей. Оформить его можно не только за свои тренировки, но и за занятия детей до 18 лет, а если ребёнок учится очно — до 24 лет», — отметила она.
По её словам, важно, чтобы занятия проходили в организациях, включённых в перечень Минспорта России.
«Это могут быть фитнес-клубы, секции, студии, тренажёрные залы, в том числе индивидуальные тренировки. Чтобы получить вычет, нужно сохранить договор и чеки, заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ и подать её в одном из трёх вариантов: через личный кабинет на сайте ФНС, портал “Госуслуги” или в бумажном виде», — подчеркнула она.
Дрожжина добавила, что в настоящее время всё это можно сделать довольно просто, особенно если организация передаёт сведения в налоговую, тогда часть данных уже будет подгружена в личный кабинет автоматически.
«Это прекрасная возможность: с одной стороны — реальная экономия, с другой — стимул к регулярным занятиям спортом, которые, как мы знаем, напрямую влияют на здоровье, настроение, качество и продолжительность жизни», — заключила она.