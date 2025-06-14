Вьетнам стал участником БРИКС в качестве партнёра сообщества

«Правительство Бразилии объявляет об официальном присоединении Вьетнама [к БРИКС] в качестве страны-партнера», — следует из сообщения ведомства.
В ведомстве особо отметили, что Вьетнам стал десятой страной-партнером БРИКС, подчеркнув его приверженность принципам формирования более справедливой системы международных отношений, которые разделяют остальные государства-члены объединения.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Россия совместно с партнерами по БРИКС намерена создать новую систему международных отношений, основанную на принципах суверенного равенства и свободную от: политического принуждения, односторонних ограничительных мер и дискриминационных подходов.