Ричмонд
+29°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вьетнам стал участником БРИКС в качестве партнёра сообщества

Вьетнам присоединился к БРИКС в качестве страны-партнера.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Согласно заявлению министерства иностранных дел (МИД) Бразилии, выполняющей функции председателя БРИКС в 2025 году, Вьетнам официально стал страной-партнером объединения.

«Правительство Бразилии объявляет об официальном присоединении Вьетнама [к БРИКС] в качестве страны-партнера», — следует из сообщения ведомства.

В ведомстве особо отметили, что Вьетнам стал десятой страной-партнером БРИКС, подчеркнув его приверженность принципам формирования более справедливой системы международных отношений, которые разделяют остальные государства-члены объединения.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Россия совместно с партнерами по БРИКС намерена создать новую систему международных отношений, основанную на принципах суверенного равенства и свободную от: политического принуждения, односторонних ограничительных мер и дискриминационных подходов.