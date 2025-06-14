Расширен список запрещенных в РФ наркотических и психотропных веществ

Правительство России 13 июня расширило перечень запрещенных наркотических средств и психотропных веществ, добавив в него 14 новых позиций.
Как уточняет ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление, в список включены опасные для жизни и здоровья синтетические каннабиноиды и опиоиды. Также оборот четырех психотропных веществ, включая клотизолам и циклотизолам, был ограничен.
Помимо этого, документом в 2,5 раза снижены пороговые количества мефедрона для квалификации как крупного и особо крупного размера по уголовным статьям. Ранее значительным размером считалось 0,2 г, крупным — 2,5 г, особо крупным — 500 г. Теперь эти значения снижены до 0,2 г, 1 г и 200 г соответственно.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк 4 июня сообщила о ликвидации в Челябинской области крупной нарколаборатории с ежемесячным производством около 500 кг запрещенных веществ. Участники преступной группы арестованы.