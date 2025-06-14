Расширен список запрещенных в РФ наркотических и психотропных веществ

Помимо этого, документом в 2,5 раза снижены пороговые количества мефедрона для квалификации как крупного и особо крупного размера по уголовным статьям. Ранее значительным размером считалось 0,2 г, крупным — 2,5 г, особо крупным — 500 г. Теперь эти значения снижены до 0,2 г, 1 г и 200 г соответственно.