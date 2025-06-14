Ричмонд
+29°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран начал новую волну ракетных ударов по Израилю

Одна из ракет ударила по ядерному исследовательскому центру в Тель-Авиве.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Иранская сторона начал очередную волну ответных ракетных ударов по израильской территории, информирует Nour News.

По данным агентства, ракеты запускают из Тегерана, а также из населённого пункта Керманшах, который находится в одноимённой провинции неподалёку от Ирака.

«Началась новая волна ракетных ударов Ирана по Израилю, атаки осуществляются из Тегерана и Керманшаха», — говорится в сообщении.

По данным Al Mayadeen, одна из ракет ударила по ядерному исследовательскому центру в Тель-Авиве.

Также средства массовой информации сообщают об ударе в районе воздушной гавани Бен-Гурион.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что удары ЦАХАЛ заставили Тегеран и Соединённые Штаты сойти с пути дипломатии.