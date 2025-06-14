Иран начал новую волну ракетных ударов по Израилю

Иранская сторона начал очередную волну ответных ракетных ударов по израильской территории, информирует Nour News.
По данным агентства, ракеты запускают из Тегерана, а также из населённого пункта Керманшах, который находится в одноимённой провинции неподалёку от Ирака.
«Началась новая волна ракетных ударов Ирана по Израилю, атаки осуществляются из Тегерана и Керманшаха», — говорится в сообщении.
По данным Al Mayadeen, одна из ракет ударила по ядерному исследовательскому центру в Тель-Авиве.
Также средства массовой информации сообщают об ударе в районе воздушной гавани Бен-Гурион.
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что удары ЦАХАЛ заставили Тегеран и Соединённые Штаты сойти с пути дипломатии.