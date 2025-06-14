CNN: Трамп намекнул, что Израиль убил всех участников переговоров с Ираном

На уточняющий вопрос журналистки: «Означает ли это, что Израиль убил людей, с которыми вы вели переговоры?», Трамп, по словам Бэш, ответил с сарказмом: «Ну, они точно не от гриппа умерли и не от коронавируса», сообщила журналистка.