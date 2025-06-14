CNN: Трамп намекнул, что Израиль убил всех участников переговоров с Ираном

Американский президент Дональд Трамп намекнул на то, что Израиль ликвидировал всех иранских участников недавних переговоров с США. Об этом сообщила корреспондент телеканала CNN Дана Бэш.
Бэш рассказала, что спросила Трампа об этом напрямую. Президент ответил, что люди, с которыми он имел дело, мертвы.
На уточняющий вопрос журналистки: «Означает ли это, что Израиль убил людей, с которыми вы вели переговоры?», Трамп, по словам Бэш, ответил с сарказмом: «Ну, они точно не от гриппа умерли и не от коронавируса», сообщила журналистка.
Ранее американский журналист и телеведущий Такер Карлсон раскритиковал Трампа, обвинив его в «соучастии в военных действиях» Израиля против Ирана из-за многолетнего финансирования и поставок оружия.
Ночью 13 июня Израиль нанес удар с воздуха по территории Ирана. Западные СМИ также сообщили, что минимум 20 высокопоставленных командиров Ирана скончались в результате атаки Израиля. Что известно о причинах конфликта, какие действия были предприняты и чем закончится противостояние Израиля и Ирана — в материале «Вечерней Москвы».