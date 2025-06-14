Reuters: G7 обсуждает снижение потолка цен на нефть РФ без участия США

Ранее KP.RU писал, что позиция президента США Дональда Трампа расходится с согласованной линией всех стран-участниц G7. Японские официальные лица подтвердили, что из-за разногласий с Трампом по вопросам торговых тарифов и украинского кризиса итоговое решение саммита принято не будет.