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Reuters: G7 обсуждает снижение потолка цен на нефть РФ без участия США

СМИ сообщают, что страны-участницы G7 готовы не учитывать решение США по российской нефти.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Согласно данным Reuters, полученным от информированных источников, основные страны-участники G7 намерены совместно снизить ценовые ограничения на российскую нефть, даже без согласия американской администрации.

«Большинство стран “Большой семерки” готовы действовать в одиночку и снизить предельные цены на российскую нефть, даже если президент США Дональд Трамп решит отказаться от этого», — пишет агентство.

Уточняется, что ЕС и Великобритания готовы выступить основными инициаторами данного решения при содействии остальных членов G7, тогда как позиции Соединенных Штатов и Японии пока остаются неопределенными.

Сообщается, что вопрос о пересмотре ценовых ограничений на российские энергоносители будет рассмотрен в ходе предстоящего саммита G7, запланированного на 15−17 июня в канадской провинции Альберта.

Ранее KP.RU писал, что позиция президента США Дональда Трампа расходится с согласованной линией всех стран-участниц G7. Японские официальные лица подтвердили, что из-за разногласий с Трампом по вопросам торговых тарифов и украинского кризиса итоговое решение саммита принято не будет.