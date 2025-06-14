Reuters: G7 обсуждает снижение потолка цен на нефть РФ без участия США

Согласно данным Reuters, полученным от информированных источников, основные страны-участники G7 намерены совместно снизить ценовые ограничения на российскую нефть, даже без согласия американской администрации.
«Большинство стран “Большой семерки” готовы действовать в одиночку и снизить предельные цены на российскую нефть, даже если президент США Дональд Трамп решит отказаться от этого», — пишет агентство.
Уточняется, что ЕС и Великобритания готовы выступить основными инициаторами данного решения при содействии остальных членов G7, тогда как позиции Соединенных Штатов и Японии пока остаются неопределенными.
Сообщается, что вопрос о пересмотре ценовых ограничений на российские энергоносители будет рассмотрен в ходе предстоящего саммита G7, запланированного на 15−17 июня в канадской провинции Альберта.
Ранее KP.RU писал, что позиция президента США Дональда Трампа расходится с согласованной линией всех стран-участниц G7. Японские официальные лица подтвердили, что из-за разногласий с Трампом по вопросам торговых тарифов и украинского кризиса итоговое решение саммита принято не будет.