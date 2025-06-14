СМИ: Азербайджан проверяет радиационный фон на границе с Ираном

Азербайджан проводит проверку уровня радиации на границе с Ираном. Об этом в пятницу, 13 июня, сообщил источник в государственных структурах республики.
По полученным данным, специалисты были направлены в Астаринский район, граничащий с Ираном, для изучения уровня радиационного загрязнения воздуха. Они также сканируют автомобили, въезжающие в Азербайджан со стороны Ирана, с целью обнаружения радиоактивного загрязнения.
— Они изучают уровень радиоактивного загрязнения в воздухе и уровень радиоактивного загрязнения на территории Ирана путем сканирования автомобилей, въезжающих в Азербайджан со стороны Ирана, — цитирует сообщение РИА Новости.
Помимо этого, израильские и ливанские СМИ сообщили о попадании иранской баллистической ракеты в ядерный исследовательский центр в Тель-Авиве.
Ночью 13 июня Израиль нанес удар с воздуха по территории Ирана. Западные СМИ также сообщили, что минимум 20 высокопоставленных командиров Ирана скончались в результате атаки Израиля. Что известно о причинах конфликта, какие действия были предприняты и чем закончится противостояние Израиля и Ирана — в материале «Вечерней Москвы».