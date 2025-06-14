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Содрали краску рогами: женщина заплатит за поврежденную козами машину

Козы повредили автомобиль жительницы Хабаровского края.

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Источник: Комсомольская правда

Верхнебуреинский районный суд удовлетворил иск автовладелицы к соседке, чьи козы повредили ее машину. Летом 2023 года ответчица выпускала коз на самовыгул, нарушая правила содержания животных. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Животные неоднократно терлись рогами о припаркованный автомобиль истца, повредив лакокрасочное покрытие. Владелица коз отказалась добровольно компенсировать ущерб.

Суд принял решение взыскать с хозяйки некоторые суммы: 69 165 рублей — стоимость восстановительного ремонта, 7 456 рублей — затраты на оценку ущерба, 36 тысяч рублей — судебная экспертиза, покрытие 834 рублей почтовых и четыре тысячи рублей судебных расходов.

Суд установил прямую связь между нарушением правил выгула и повреждением автомобиля. В компенсации морального вреда отказано, так как пострадали только имущественные права.

Апелляция оставила решение без изменений.