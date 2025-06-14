Россиянам рассказали, как вернуть деньги за невозвратный билет

Деньги за билет, приобретенный по невозвратному тарифу, можно вернуть при наличии веских оснований, рассказала агентству «Прайм» юрист Мария Яковлева.
Правила авиа- и железнодорожных перевозок регулируют этот процесс таким образом, чтобы пассажир при отказе от поездки мог вернуть хотя бы часть суммы при уважительной причине.
По ее словам, в первую очередь, возврат стоимости невозвратного билета возможен в случае болезни самого пассажира или членов его семьи. Аналогичное правило применяется при смерти близкого родственника. Во всех ситуациях необходимо предоставить перевозчику подтверждающие документы.
К основаниям для полного или частичного возврата средств даже по невозвратному тарифу относятся отмена или задержка рейса по вине перевозчика, а также действие обстоятельств непреодолимой силы. Однако важно понимать, что причина «передумал ехать» не является достаточным основанием для возврата денег в данном случае, заключила Яковлева.