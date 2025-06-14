Россиянам рассказали, как вернуть деньги за невозвратный билет

К основаниям для полного или частичного возврата средств даже по невозвратному тарифу относятся отмена или задержка рейса по вине перевозчика, а также действие обстоятельств непреодолимой силы. Однако важно понимать, что причина «передумал ехать» не является достаточным основанием для возврата денег в данном случае, заключила Яковлева.