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Россиянам рассказали, как вернуть деньги за невозвратный билет

Деньги за билет, приобретенный по невозвратному тарифу, можно вернуть при наличии веских оснований, рассказала агентству «Прайм» юрист Мария Яковлева.

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Деньги за билет, приобретенный по невозвратному тарифу, можно вернуть при наличии веских оснований, рассказала агентству «Прайм» юрист Мария Яковлева.

Правила авиа- и железнодорожных перевозок регулируют этот процесс таким образом, чтобы пассажир при отказе от поездки мог вернуть хотя бы часть суммы при уважительной причине.

По ее словам, в первую очередь, возврат стоимости невозвратного билета возможен в случае болезни самого пассажира или членов его семьи. Аналогичное правило применяется при смерти близкого родственника. Во всех ситуациях необходимо предоставить перевозчику подтверждающие документы.

К основаниям для полного или частичного возврата средств даже по невозвратному тарифу относятся отмена или задержка рейса по вине перевозчика, а также действие обстоятельств непреодолимой силы. Однако важно понимать, что причина «передумал ехать» не является достаточным основанием для возврата денег в данном случае, заключила Яковлева.