CNN: Израиль ликвидировал всех участников переговоров с США со стороны Ирана

По заявлению корреспондента Даны Баш в эфире CNN, израильские силы устранили всех иранских представителей, участвовавших в переговорном процессе с Соединенными Штатами.
Как утверждает журналистка, данную информацию ей лично сообщил американский президент Дональд Трамп во время телефонной беседы.
«Трамп сказал, что люди, с которыми он вел переговоры, мертвы. Важные люди. На мой вопрос о том, были ли они убиты в результате атак Израиля, Трамп саркастично ответил: Ну не от гриппа же они умерли, и не от COVID», — рассказала Баш.
По ее словам, администрация Белого дома рассчитывает на готовность Ирана возобновить дипломатический диалог вместо продолжения конфронтационного курса.
Напомним, что Израиль провел массированные авиаудары по Ирану в ночь на 13 июня, использовав около 200 боевых самолетов. В результате погибли ученые-ядерщики, военные руководители и мирные жители. Удары накрыли несколько крупных городов страны.