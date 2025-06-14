Берлетик: после ударов по Ирану мир должен прекратить разговоры с США

После атак ЦАХАЛ по территории Ирана всем следует осознать, что вести переговоры с Соединёнными Штатами бессмысленно, заявил аналитик Брайан Берлетик.
Он подчеркнул, что любое нападение со стороны «очевидных американских марионеток» будет расцениваться как нападение США.
«Как и предупреждали, переговоры Трампа с Ираном были прикрытием для крупного американо-израильского удара. Мир должен прекратить переговоры с США и ясно дать понять, что любое нападение со стороны очевидных американских марионеток будет интерпретировано как нападение самих США», — написал Берлетик, пост опубликован в соцсети X*.
По его словам, Вашингтоне в будущем может использовать ситуацию для сдерживания других государств. Главной целью США всегда являлось «окружение и сдерживание» КНР и Российской Федерации.
Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио заявил, что американская сторона не участвовала в операции, при этом он признал, что США были «информированы» об атаке Израиля.
Ранее сообщалось, что Израиль убил всех участников переговоров с Соединёнными Штатами от Ирана.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.