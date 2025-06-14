Ynet: Число пострадавших от иранской атаки в Израиле возросло до девяти

В результате новой волны ответной атаки Ирана на Израиль число пострадавших возросло до девяти человек, сообщает израильский портал Ynet.
По данным портала, в Гуш-Дане ракетным ударом ранены минимум семь человек, один из которых получил ранения средней тяжести, остальные — легкие. Также сообщается о повреждении шрапнелью машины скорой помощи, в результате чего легкие травмы получили двое медиков, которым была оказана помощь на месте, говорится в сообщении.
Накануне в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что Иран запустил сотни баллистических ракет по Израилю в рамках операции «Суровое наказание» в качестве ответа на удары по своей территории.
Израиль вечером 13 июня зафиксировал запуск ракет с территории Ирана. Позже стало известно, что около семи баллистических ракет пробили систему противовоздушной обороны «Железный купол» и упали в Тель-Авиве.
Ночью 13 июня Израиль нанес удар с воздуха по территории Ирана. Западные СМИ также сообщили, что минимум 20 высокопоставленных командиров Ирана скончались в результате атаки Израиля. Что известно о причинах конфликта, какие действия были предприняты и чем закончится противостояние Израиля и Ирана — в материале «Вечерней Москвы».