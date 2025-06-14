Ynet: Число пострадавших от иранской атаки в Израиле возросло до девяти

По данным портала, в Гуш-Дане ракетным ударом ранены минимум семь человек, один из которых получил ранения средней тяжести, остальные — легкие. Также сообщается о повреждении шрапнелью машины скорой помощи, в результате чего легкие травмы получили двое медиков, которым была оказана помощь на месте, говорится в сообщении.