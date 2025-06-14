Взрыв прогремел рядом с аэропортом Мехрабад в Тегеране, начался пожар

Взрыв прогремел вблизи аэропорта Мехрабад, расположенного в центральной части Тегерана. Об этом в субботу, 14 июня, сообщило иранское агентство Mehr.
В Сети опубликовали кадры с густым дымом, поднимающимся в районе взрыва. Сообщается о сильном пожаре на месте происшествия. Информации об ущербе, нанесенном аэропорту, пока не поступало, говорится в сообщении.
Помимо этого, израильские и ливанские СМИ сообщили о попадании иранской баллистической ракеты в ядерный исследовательский центр в Тель-Авиве.
Также стало известно, что Тель-Авив вновь подвергся ракетному обстрелу, в городе работает системы противовоздушной обороны (ПВО) и слышны взрывы. Также сообщается об ударах по Хайфе и Иерусалиму.
Накануне в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что Иран запустил сотни баллистических ракет по Израилю в рамках операции «Суровое наказание» в качестве ответа на удары по своей территории.
Израиль вечером 13 июня зафиксировал запуск ракет с территории Ирана. Позже стало известно, что около семи баллистических ракет пробили систему противовоздушной обороны «Железный купол» и упали в Тель-Авиве.