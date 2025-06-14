Росавиация: в аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов в настоящее время установлены в воздушных гаванях Самары и Ульяновска, информирует Росавиация.
Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко подчеркнул, что мера связана с обеспечением безопасности полётов.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Самара (Курумоч; код ИКАО: UWWW); Ульяновск (Баратаевка; UWLL)», — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на субботу временные ограничения на приём и выпуск самолётов также были введены в аэропортах Тамбова и Саратова.
Ранее сообщалось, что федеральное агентство воздушного транспорта запретило полёты в воздушном пространстве Израиля и Ирана.