Роспотребнадзор поделился правилами безопасного посещения бань и саун

Там добавили, что посетителям бань и саун необходимо внимательно следить за самочувствием и при появлении дискомфорта выйти и охладиться, выпив воды. Кроме того, нельзя париться на голодный или слишком полный желудок, в Роспотребнадзоре рекомендовали соблюдать интервал около часа между процедурой и приёмом пищи.